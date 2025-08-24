Il lancio del disco ha regalato due medaglie ai ticinesi ai CS di Frauenfeld grazie a Giada Borin e Gian Vetterli.
La 20enne con 51,11m ha stabilito pure il suo record personale per conquistare il suo 1o titolo. Il 25enne (56,32m) ha invece mancato il suo quarto trionfo consecutivo ai nazionali per 16cm.
Un'altra medaglia l'ha ottenuta nei 400m Ricky Petrucciani, che non ha impensierito Lionel Spitz (45"24) ma si è messo al collo l’argento in 45"97.
Ha sfiorato il podio Eric Huanca Quispe nei 1500m, rimasto fuori dalla top 3 per 2 centesimi (3'57"58). Quarto Mattia Tajana nei 400m hs (50"92).