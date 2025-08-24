  1. Clienti privati
Atletica Lancio del disco, oro per Giada Borin

Swisstxt

24.8.2025 - 14:52

Giada Borin
Giada Borin
TP

Il lancio del disco ha regalato due medaglie ai ticinesi ai CS di Frauenfeld grazie a Giada Borin e Gian Vetterli.

SwissTXT

24.08.2025, 14:52

24.08.2025, 14:56

La 20enne con 51,11m ha stabilito pure il suo record personale per conquistare il suo 1o titolo. Il 25enne (56,32m) ha invece mancato il suo quarto trionfo consecutivo ai nazionali per 16cm.

Un'altra medaglia l'ha ottenuta nei 400m Ricky Petrucciani, che non ha impensierito Lionel Spitz (45"24) ma si è messo al collo l’argento in 45"97.

Ha sfiorato il podio Eric Huanca Quispe nei 1500m, rimasto fuori dalla top 3 per 2 centesimi (3'57"58). Quarto Mattia Tajana nei 400m hs (50"92).

