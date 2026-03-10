  1. Clienti privati
Paralimpiadi Cuche out nella 1a manche

Swisstxt

10.3.2026 - 14:52

La sua combinata è durata poche porte
La sua combinata è durata poche porte
KEY

Robin Cuche non è riuscito a centrare la tripletta di ori a Milano Cortina.

SwissTXT

10.03.2026, 14:52

10.03.2026, 14:53

Il neocastellano è caduto nella 1a manche, il super G valido per la combinata maschile categoria in piedi. Nella stessa gara, vinta dal francese Arthur Bauchet, l'altro elvetico Emerick Sierro ha chiuso 9o (+11"27). Nella categoria seduti anche Christophe Damas non è riuscito a concludere la combinata, uscendo di scena nello slalom. -Luca Tavasci si è fermato nelle qualificazioni dello sprint di sci di fondo. Il 33enne si è classificato al 26o posto ed è rimasto escluso dalla finale (accedevano i migliori 12 atleti).

