La sua combinata è durata poche porte KEY

Robin Cuche non è riuscito a centrare la tripletta di ori a Milano Cortina.

SwissTXT Swisstxt

Il neocastellano è caduto nella 1a manche, il super G valido per la combinata maschile categoria in piedi. Nella stessa gara, vinta dal francese Arthur Bauchet, l'altro elvetico Emerick Sierro ha chiuso 9o (+11"27). Nella categoria seduti anche Christophe Damas non è riuscito a concludere la combinata, uscendo di scena nello slalom. -Luca Tavasci si è fermato nelle qualificazioni dello sprint di sci di fondo. Il 33enne si è classificato al 26o posto ed è rimasto escluso dalla finale (accedevano i migliori 12 atleti).