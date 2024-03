Tirinzoni Imago

Curling:si è fermata a 42 la striscia di vittorie ai Mondiali di Silvana Tirinzoni e del suo team.

Le rossocrociate hanno infatti subito una doppia battuta d’arresto a Sydney, in Canada, dalle padrone di casa per 8-5 e – a sorpresa – dalla Scozia per 6-5 dopo l'extra end. Elvetiche ora al terzo posto con 6 vittorie in 8 incontri.

