Silvana Tirinzoni KEY

La Svizzera ha dovuto incassare la prima sconfitta ai Mondiali femminili di Uijeongbu ma è già sicura di partecipare ai playoff.

Swisstxt

Il team di Silvana Tirinzoni è stato messo sotto per 7-6 all’extra end dal Canada e si è poi rifatto battendo a fatica la Lituania fanalino di coda per 9-8. Le elvetiche comandano sempre in solitaria la classifica.