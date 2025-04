Bella prova dei rossocrociati KEY

Swisstxt

La Svizzera si è subito riscattata dalla sconfitta con la Svezia battendo una delle favorite per la medaglia d’oro iridata, la Scozia, superata con un rotondo 11-7.

A Moose Jaw, in Canada, Schwaller e compagni hanno deciso la sfida in loro favore grazie in particolare al parziale di 4-0 nel quinto end.

Con cinque vittorie in sette partite la Svizzera è in piena corsa per un posto nella top 6.