I Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, in Canada, non sono iniziati nel migliore dei modi per la Svizzera.

Swisstxt

Alina Paetz e Sven Michel si sono inchinati per 7-3 all’Australia nel match d’esordio. I finalisti del 2022 hanno pagato un brutto secondo end in cui hanno concesso ben tre punti, che i due svizzeri non sono più riusciti a recuperare.