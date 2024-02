Curry batte Ionescu nel "Stephen vs Sabrina" Keystone

all'All-Star game al Lucas Oil Stadium di Indianapolis.

Grande show nell'atteso inedito duello «Stephen vs Sabrina» In una sfida dalla lunetta dei tre punti molto emozionante, terminata 29-26, Curry ha battuto Ionescu soltanto nel finale grazie a un ottimo 9/10 al tiro, dopo che l'inizio della guardia di New York Liberty aveva messo pressione sulle spalle del campione dei Golden State Warriors Nella sfida dalla grande distanza ha prevalso ancora Lillard, che ha battuto Young. Nelle schiacciate invece McClug ha saltato Shaq per confermarsi il re assoluto.

Swisstxt