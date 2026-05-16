Ditaji Kambundji ha aperto la nuova stagione con un quinto posto nei 110 metri a ostacoli (12"82).
Nel primo meeting di Diamond League di scena a Shanghai, l'elvetica non ha forzato. A imporsi è stata Masai Russell (12"25).
Non è riuscito ad esprimersi al meglio nemmeno Jason Joseph nei 110 metri a ostacoli (settimo in 13"51), mentre Joceline Wind, al suo debutto nella competizione, ha terminato i 1500 metri in 14a piazza.
Nei 100 metri maschili a prendersi la scena è stato Gift Leotlela (9"97). Niente 16o record del mondo ma vittoria per Armand Duplantis nel salto con l'asta (6,12 metri).