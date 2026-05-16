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Atletica Ditaji Kambundji arriva quinta nei 110 m a ostacoli di Diamond League

Swisstxt

16.5.2026 - 15:22

Ditaji Kambundji
Ditaji Kambundji
Imago

Ditaji Kambundji ha aperto la nuova stagione con un quinto posto nei 110 metri a ostacoli (12"82).

SwissTXT

16.05.2026, 15:22

16.05.2026, 15:30

Nel primo meeting di Diamond League di scena a Shanghai, l'elvetica non ha forzato. A imporsi è stata Masai Russell (12"25).

Non è riuscito ad esprimersi al meglio nemmeno Jason Joseph nei 110 metri a ostacoli (settimo in 13"51), mentre Joceline Wind, al suo debutto nella competizione, ha terminato i 1500 metri in 14a piazza.

Nei 100 metri maschili a prendersi la scena è stato Gift Leotlela (9"97). Niente 16o record del mondo ma vittoria per Armand Duplantis nel salto con l'asta (6,12 metri).

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