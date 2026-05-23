Ditaji Kambundji Imago

Ditaji Kambundji ha chiuso quinta nei 100m ostacoli di Xiamen, secondo meeting della Diamond League, fissando il tempo a 12"62.

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La gara è stata vinta dalla statunitense Masai Russel, nuovo record della competizione in 12"14. Jason Joseph ha migliorato la sua performance rispetto alla prima uscita stagionale, piazzandosi 4o nei 110m ostacoli in 13"24. Buona performance anche per Joceline Wind, che nei 1500m ha fatto segnare il miglior risultato personale in 4'01"41, finendo 10a. Nel lancio del giavellotto femminile, la cinese Yan Ziyi ha toccato i 71,74m, secondo miglior risultato della storia.