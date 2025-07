Ottima serata freshfocus

Ditaji Kambundji si è messa in luce nella tappa di Diamond League di Monaco, ottenendo nei 100m ostacoli il 2o posto in 12"43, a soli tre centesimi dal personale e a 9 dalla vincitrice, la giamaicana Megan Tapper.

Swisstxt

Una prestazione positiva nei 5’000m, conclusi in 12'56"42 a 7 secondi dal dominatore Yomnif Kejelcha, non è invece bastata a Dominic Lobalu (6o) per insidiare le prime posizioni. Nei 200m Thimothé Mumenthaler (7o) ha provato a fare del suo meglio, ma la scena se le sono presi Noah Lyles e Letsile Tebogo, con il primo (19"88) a spuntarla sul secondo.