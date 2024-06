A caccia di una medaglia KEY

Ditaji Kammbundji si è qualificata senza problemi per la finale dei 100m ostacoli degli Europei di Roma, in programma stasera.

Swisstxt

La rossocrociata ha corso in 12"79, sesto tempo assoluto delle semifinali. -Jason Joseph ha invece staccato il biglietto per la finale dei 110m ostacoli. Lo svizzero ha vinto la sua semifinale in 13"35, quinto migliore delle semifinali e sua miglior prestazione stagionale.

