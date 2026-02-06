  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Olimpiadi D U, ultimo test inutile

Swisstxt

6.2.2026 - 12:33

Franjo von Allmen
Franjo von Allmen
KEY

assegnazione delle prime medaglie di Milano Cortina 2026 non ha fornito indicazioni proprio per nulla.

SwissTXT

06.02.2026, 12:33

Se le prime due prove in vista della discesa olimpica sulla Stelvio di sabato avevano dato poche indicazioni in quanto tutti gli atleti, chi più chi meno, avevano spinto solo in alcuni settori, l’ultimo allenamento in vista dell’ Sono stati solo 23 dei 44 iscritti a scendere e senza forzare: tra questi Von Allmen (6o), Odermatt (10o) e Monney (si è fermato dopo metà tracciato). Il miglior tempo registrato è stato quello del canadese Crawford, con Hemetsberger secondo.

I più letti

Ecco quanto Trump ha guadagnato grazie ai dazi imposti alla Svizzera e chi ne paga il prezzo
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto

Video correlati

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Più video

Altre notizie

Olimpiadi Milano-Cortina. Curling misto, gli Stati Uniti sconfiggono la Svizzera

Olimpiadi Milano-CortinaCurling misto, gli Stati Uniti sconfiggono la Svizzera

Le scuse speciali di Nishida. Colpisce l'arbitra e si scusa scivolando sul parquet: il video diventa virale

Le scuse speciali di NishidaColpisce l'arbitra e si scusa scivolando sul parquet: il video diventa virale

Giochi olimpici. Cortina: sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel

Giochi olimpiciCortina: sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel