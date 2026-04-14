Patrick Fischer si è recato ai Giochi Olimpici del 2022 senza vaccinazione contro il coronavirus. sda

Per poter partecipare ai Giochi olimpici di Pechino 2022, il ct della Nazionale svizzera di hockey Patrick Fischer si è procurato un certificato di vaccinazione falso. Ma non è un caso isolato: nel mondo dello sport di alto livello diversi atleti e allenatori hanno aggirato le regole durante la pandemia.

Moritz Meister Moritz Meister

Hai fretta? blue News riassume per te L'allenatore di hockey su ghiaccio Patrick Fischer ammette di aver utilizzato un certificato di vaccinazione falso prima dei Giochi Olimpici del 2022.

Anche Breel Embolo e altri atleti sono stati coinvolti in scandali simili.

Il caso riguarda diversi sport, dall'hockey su ghiaccio al calcio, dal tennis al football americano, e coinvolge sia giocatori che allenatori, che hanno violato le regole di vaccinazione durante la pandemia. Mostra di più

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali casalinghi, il commissario tecnico della Nazionale svizzera di hockey Patrick Fischer ha ammesso di aver presentato un certificato vaccinale falso prima dei Giochi olimpici di Pechino. Un episodio che non rappresenta però un unicum nel panorama sportivo internazionale.

Breel Embolo

L’attaccante svizzero ha fatto parlare di sé più volte durante la pandemia. Nel 2021 partecipò a una festa illegale, venendo poi sanzionato con una pesante multa.

Nella primavera del 2024 il suo nome è comparso anche in un atto d’accusa davanti al tribunale di Basilea: secondo il documento, Embolo avrebbe acquistato certificati Covid falsi da un membro degli Hells Angels locali.

Anche Breel Embolo non prendeva molto sul serio il coronavirus. sda

Markus Anfang

L’allenatore tedesco, oggi al Fortuna Düsseldorf, finì al centro delle polemiche già nel 2021, quando guidava il Werder Brema. Inizialmente negò le accuse di aver utilizzato certificati vaccinali falsi, ma alcuni mesi dopo ammise il reato.

Novak Djokovic

Il tennista serbo ottenne nel 2022 un’esenzione medica che gli permise di partecipare agli Australian Open pur non essendo vaccinato.

Ma, a seguito di incongruenze emerse nei documenti e nel suo status sanitario, fu espulso dal Paese prima dell’inizio del torneo.

L'asso serbo del tennis Novak Djokovic è stato bandito dall'Australia nel 2022. Aaron Favila/AP/dpa

Antonio Brown

L’ex stella della NFL venne sospesa per tre partite nel 2021. La lega accertò che lui e altri due giocatori dei Tampa Bay Buccaneers avevano presentato certificati vaccinali falsi.

Urs Kryenbühl e Ralph Weber

I due sciatori, contrari alla vaccinazione e risultati positivi al Covid, tentarono nel 2021 di aggirare le restrizioni per entrare in Canada e partecipare alla gara di Beaver Creek. Nonostante gli sforzi, l’assenza di certificati validi impedì loro di gareggiare.

Aaron Rodgers

Il quarterback della NFL cercò a sua volta di aggirare le regole. A differenza del collega Brown, non utilizzò documenti falsi, ma sostenne di essere immunizzato in seguito a una precedente infezione da Covid-19.