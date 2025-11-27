A 21 anni Danylo Yavhusishyn, sul dohyo Aonishiki Arata, è diventato il primo ucraino a vincere un torneo di sumo di livello élite, come riportato da «Sky News».

Fuggito dall'Ucraina dopo l'invasione russa del 2022, ha trasformato un'amicizia nata nel 2019 con un lottatore giapponese nell’occasione per reinventarsi in Giappone.

Il suo trionfo a Fukuoka è diventato un simbolo di resilienza per un Paese in guerra e potrebbe aprire una nuova pagina nel rapporto tra l'Ucraina e il sumo.