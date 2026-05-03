Gli elvetici hanno raccolto ottimi risultati. Imago

È stata una grande domenica per la Svizzera, andata a suggellare un primo weekend di Coppa del Mondo di livello: a trionfare nel cross-country di PyeongChang sono stati Dario Lillo e Sina Frei.

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Terzo nello short-track, il rossocrociato ha fatto gara in testa, precedendo Luca Martin e Charlie Aldridge.

Il ticinese Filippo Colombo ha terminato ottavo una gara che avrebbe potuto portare alla doppietta se Finn Treudler non avesse avuto un problema alla catena.

Già vincitrice nello short track venerdì, Frei ha piazzato il bis, facendo la differenza nell'ultimo giro rispetto alla svedese Jenny Rissveds.