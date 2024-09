E' il suo terzo titolo in questa edizione KEY

Catherine Debrunner ha conquistato la sua terza medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi vincendo i 1'500m T54 in 3'13"10, nuovo record paralimpico.

La 29enne, già prima nei 5'000m T54 e negli 800m T53, ha fatto gara in testa fin dall’inizio, precedendo di 2"51 la britannica Samantha Kinghorn e di 3"58 la statunitense Susannah Scaroni. Quarta si è piazzata l’altra elvetica Patricia Eachus (+5"28). La terza rossocrociata in gara, Manuela Schäer, è invece giunta ultima dopo una caduta causata da uno scontro con la cinese Zhaoqian Zhou. In totale le medaglie svizzere sono ora otto.

