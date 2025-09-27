  1. Clienti privati
Basket Debutto amaro per le ticinesi nella Swiss Basketball League

Swisstxt

27.9.2025 - 19:26

King
King
Ti-Press

Il campionato di Swiss Basketball League è iniziato male per le ticinesi. Sia Lugano che Massagno sono infatti stati sconfitti al debutto stagionale rispettivamente da Ginevra e Pully.

SwissTXT

27.09.2025, 19:26

27.09.2025, 19:51

I Tigers si sono arresi 100-88 dopo un inizio prorompente. Trascinati da King, autore di 21 punti in 13' (40 e 18 rimbalzi finali), i bianconeri si sono portati a +17, vantaggio però scialacquato già alla pausa.

Tra gli ospiti Solcà miglior marcatore (22 punti). Non c'è invece stata storia nell'incontro della Spinelli, mai entrata in partita e piegata in trasferta dalle Foxes per 95-62.

