  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Atletica Del Ponte ai CM indoor

Swisstxt

28.2.2026 - 20:27

Ajla del Ponte
Ajla del Ponte
freshfocus

Ajla Del Ponte tornerà dopo sei anni a calcare le piste dei Mondiali indoor.

SwissTXT

28.02.2026, 20:27

La ticinese si è classificata 2a nei 60m ai Campionati Svizzeri di San Gallo e, grazie al tempo di 7"15, ha staccato il biglietto per l’appuntamento di Torun (20-22.03). La 29enne si è arresa soltanto a Léonie Pointet, che ha conquistato il titolo nazionale in 7"12, mentre ha battuto di un solo centesimo Géraldine Frey. E si è messo al collo l’argento pure Ricky Petrucciani nella gara maschile vinta da Timothé Mumenthaler in 6"62. Il 6"66 non è però bastato al locarnese per centrare una qualificazione ai CM.

I più letti

Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Calciatrice svizzera rompe il silenzio sull'ex arbitro che le filmava negli spogliatoi
Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

Video correlati

San Gallo – Winterthur 2:1

San Gallo – Winterthur 2:1

Super League | 27° turno | stagione 25/26

28.02.2026

Thun – Lucerna 2:1

Thun – Lucerna 2:1

Super League | 27° turno | stagione 25/26

28.02.2026

Barcelona – Villarreal 4-1

Barcelona – Villarreal 4-1

LALIGA | 26ème journée | Saison 25/26

28.02.2026

San Gallo – Winterthur 2:1

San Gallo – Winterthur 2:1

Thun – Lucerna 2:1

Thun – Lucerna 2:1

Barcelona – Villarreal 4-1

Barcelona – Villarreal 4-1

Più video

Altre notizie

Ciclismo. Mathieu van der Poel conquista la Omloop Nieuwsblad

CiclismoMathieu van der Poel conquista la Omloop Nieuwsblad

Moto. Prima sprint stagionale ad Acosta

MotoPrima sprint stagionale ad Acosta

Motomondiale. Di Marco Bezzecchi il miglior tempo al GP della Thailandia

MotomondialeDi Marco Bezzecchi il miglior tempo al GP della Thailandia