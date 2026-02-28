Ajla del Ponte freshfocus

Ajla Del Ponte tornerà dopo sei anni a calcare le piste dei Mondiali indoor.

La ticinese si è classificata 2a nei 60m ai Campionati Svizzeri di San Gallo e, grazie al tempo di 7"15, ha staccato il biglietto per l’appuntamento di Torun (20-22.03). La 29enne si è arresa soltanto a Léonie Pointet, che ha conquistato il titolo nazionale in 7"12, mentre ha battuto di un solo centesimo Géraldine Frey. E si è messo al collo l’argento pure Ricky Petrucciani nella gara maschile vinta da Timothé Mumenthaler in 6"62. Il 6"66 non è però bastato al locarnese per centrare una qualificazione ai CM.