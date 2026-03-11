  1. Clienti privati
A Torun Anche Del Ponte convocata ai Mondiali indoor di atletica

Swisstxt

11.3.2026 - 16:25

Ritorna dopo sei anni
KEY

Come previsto, visto che aveva ottenuto la qualificazione correndo i 60 m in 7''15 ai Campionati Svizzeri di San Gallo, c’è anche Ajla Del Ponte nella lista dei 13 convocati da Swiss Athletics per i Mondiali indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia.

SwissTXT

11.03.2026, 16:25

11.03.2026, 16:27

La ticinese tornerà così a gareggiare alla rassegna iridata dopo sei anni.

Ditaji Kambundji e Annik Kaelin proveranno a difendere, o a migliorare, l’argento conquistato l’anno scorso rispettivamente nei 60 m a ostacoli e nel salto in lungo, e lo stesso cercherà di fare Angelica Moser, che a Nanchino si era messa al collo il bronzo nell’asta.

