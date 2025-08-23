  1. Clienti privati
Campionati svizzeri di Frauenfeld Del Ponte ai piedi del podio, Petrucciani si qualifica per la finale dei 400m

Swisstxt

23.8.2025 - 21:31

Ajla Del Ponte
Ajla Del Ponte
freshfocus

Buoni risultati per i ticinesi nella prima giornata dei campionati svizzeri di Frauenfeld.

SwissTXT

23.08.2025, 21:31

23.08.2025, 21:33

Ajla Del Ponte ha chiuso i 100m ai piedi del podio, correndo in 11"40, mentre a imporsi è stata Salomé Kora (11"10).

In campo maschile il titolo nella disciplina regina è andato a Timothé Mumenthaler (10"26).

Ricky Petrucciani si è invece qualificato per la finale dei 400m vincendo la sua batteria in 47"47.

Buona prestazione anche per Mattia Tajana, che domani sarà presente nella finale dei 400m ostacoli, dopo aver firmato il terzo tempo complessivo delle semifinali (51"15).

