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Atletica Del Ponte e Petrucciani ottavi ad Hengelo

Swisstxt

21.6.2026 - 18:07

È già qualificata per i prossimi Europei
È già qualificata per i prossimi Europei
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Già qualificata per gli Europei di Birmingham, in programma a partire dal 10 agosto, Ajla Del Ponte ha corso i 100m del meeting di Hengelo in 11"51, tempo di 0"40 superiore alla sua miglior prestazione stagionale, realizzata lo scorso 23 maggio a Zofingen.

SwissTXT

21.06.2026, 18:07

21.06.2026, 18:29

La ticinese ha terminato la gara nei Paesi Bassi in ottava posizione a 0"52 dalla vincitrice, la giamaicana Brianna Lyston.

Ottavo posto anche per l’altro ticinese impegnato oggi, Ricky Petrucciani, il quale ha chiuso i 400m, vinti dall’olandese Jonas Phijffers in 44"84, con un crono di 46"46.

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