Già qualificata per gli Europei di Birmingham, in programma a partire dal 10 agosto, Ajla Del Ponte ha corso i 100m del meeting di Hengelo in 11"51, tempo di 0"40 superiore alla sua miglior prestazione stagionale, realizzata lo scorso 23 maggio a Zofingen.
La ticinese ha terminato la gara nei Paesi Bassi in ottava posizione a 0"52 dalla vincitrice, la giamaicana Brianna Lyston.
Ottavo posto anche per l’altro ticinese impegnato oggi, Ricky Petrucciani, il quale ha chiuso i 400m, vinti dall’olandese Jonas Phijffers in 44"84, con un crono di 46"46.