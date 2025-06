Ajla del Ponte Keystone

Ajla del Ponte ha faticato nella sua prima gara stagionale all'aperto.

Swisstxt

Nei 100m del meeting di Ginevra, suo primo appuntamento da febbraio, la ticinese ha corso la sua batteria in 11"68, mancando la qualificazione alla finale. -Sempre a Ginevra, ottima prestazione per Timothé Mumenthaler, che ha corso i 100m in 10"13. L'elvetico ha migliorato il suo record personale di oltre un decimo ed è così diventato il terzo svizzero più veloce della storia, dietro ad Alex Wilson e Silvan Wicki.