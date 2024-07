Ricky Petrucciani spera ancora nelle Olimpiadi. IMAGO/Beautiful Sports

La Svizzera sarà rappresentata da 128 atleti alle Olimpiadi di Parigi.

Tra questi, come già si sapeva, non figura Ajla Del Ponte, che non è stata selezionata per la 4x100 metri, dove le sono state preferite sei velociste che in stagione hanno ottenuto crono migliori.

C'è invece ancora una possibilità per Ricky Petrucciani, che però dovrà guadagnarsi un posto nella 4x400 metri mista al Meeting Nazionale di Losanna in programma il 27 luglio.

Esclusa dagli 800m Lore Hoffmann, finalista agli Europei di Roma, mentre Jérémy Desplanches potrà prendere parte anche alla gara dei 200 metri misti.

