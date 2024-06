Del Ponte KEY

Ajla Del Ponte non potrà partecipare alla gara dei 100m dei Giochi di Parigi.

Al rientro dopo l’ennesimo infortunio, la ticinese ha tentato di staccare il biglietto ai CS di Winterthur, dove è però stata eliminata in semifinale con il tempo di 11"66. La 27enne potrebbe quindi partecipare alle Olimpiadi solo in caso venisse scelta per la staffetta 4x100m. Non ci sarà nella gara individuale nemmeno Ricky Petrucciani, costretto al forfait per i 400m per un guaio muscolare. Il 23enne dovrebbe comunque partecipare alla staffetta 4x400m maschile e a quella mista.

