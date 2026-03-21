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Atletica Del Ponte out per un millesimo dalle semifinali dei 60m ai Mondiali indoor

Swisstxt

21.3.2026 - 12:17

Ajla Del Ponte
Ajla Del Ponte
KEYSTONE

Un solo piccolo millesimo ha impedito ad Ajla Del Ponte di accedere alla semifinale dei 60m ai Mondiali indoor di Torun.

SwissTXT

21.03.2026, 12:17

21.03.2026, 12:21

La ticinese ha chiuso con il tempo di 7"25, sinonimo di 24esimo posto complessivo.

A beffare Ajla è stata Lauren Roy, che nonostante lo stesso crono si è rivelata essere davanti per un niente.

Si è invece qualificata per la semifinale Léonie Pointet (7"21). Con i suoi 7"52 Simon Ehammer ha fatto registrare il miglior tempo di sempre sui 60m hs all’interno dell’eptathlon, portandosi ora a 214 punti da Kyle Garland a sole due prove dal termine.

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