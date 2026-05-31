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Atletica Del Ponte è tornata in Diamond League

Swisstxt

31.5.2026 - 21:53

Ajla Del Ponte 
Ajla Del Ponte 
KEYSTONE

Dopo quattro anni Ajla del Ponte è tornata a calcare il tartan della Diamond League e lo ha fatto con il nono posto nei 100m del meeting di Rabat in 11"40.

SwissTXT

31.05.2026, 21:53

31.05.2026, 22:27

Non una prestazione particolarmente esaltante, calcolando l’11"11 di miglior crono stagionale, ma, appunto, l’importante era esserci.

Nella gara è arrivata una tripletta giamaicana guidata da Tina Clayton (10"85).

Del Ponte si è poi cimentata anche nei 200m, per sopperire a una defezione, chiudendoli in 23"99.

Ad esaltarsi in Marocco è stata però Werro che ha vinto gli 800m in 1'56"56, stabilendo il record del meeting.

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