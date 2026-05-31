Ajla Del Ponte KEYSTONE

Dopo quattro anni Ajla del Ponte è tornata a calcare il tartan della Diamond League e lo ha fatto con il nono posto nei 100m del meeting di Rabat in 11"40.

SwissTXT Swisstxt

Non una prestazione particolarmente esaltante, calcolando l’11"11 di miglior crono stagionale, ma, appunto, l’importante era esserci.

Nella gara è arrivata una tripletta giamaicana guidata da Tina Clayton (10"85).

Del Ponte si è poi cimentata anche nei 200m, per sopperire a una defezione, chiudendoli in 23"99.

Ad esaltarsi in Marocco è stata però Werro che ha vinto gli 800m in 1'56"56, stabilendo il record del meeting.