La delegazione svizzera per gli Europei di Birmingham (10-16.08) sarà di dimensioni record.

Atletica Delegazione svizzera da record agli Europei di Birmingham, con Ricky Petrucciani e Ajla Del Ponte

Swiss Athletics ha infatti convocato 67 atleti (33 donne e 34 uomini), tra i quali i ticinesi Ricky Petrucciani (400m) e Ajla Del Ponte (staffetta 4x100m).

La rappresentativa sarà quindi più numerosa rispetto a due anni fa a Roma, dove gareggiarono 60 rossocrociati.

Gli otto medagliati del 2024 saranno tutti presenti.

Si tratta di Mujinga Kambundji, Timothé Mumenthaler, William Reais, Dominic Lobalu, Ditaji Kambundji, Jason Joseph, Angelica Moser e Simon Ehammer.