Pogacar KEYSTONE

La prima tappa del Giro del Delfinato ha visto Tadej Pogacar imporsi sul traguardo di Montluçon al termine dei 195,8 chilometri in programma.

Swisstxt

Lo sloveno ha battuto in uno sprint a 5 Jonas Vingegaard, che ha lanciato l’offensiva a 5 chilometri dalla fine, Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel, dopo che la fuga del giorno era stata riassorbita dal grande lavoro della Lidl-Trek di Jonathan Milan ai 5 chilometri dalla fine. Ma i velocisti non hanno avuto voce in capitolo visto che gli attesi protagonisti della gara hanno già regalato un gustoso antipasto per la sontuosa battaglia che ci si attende.