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Basket Il derby va al Massagno, i Lugano Tigers arrivano noni

Swisstxt

4.4.2026 - 19:21

L'allenatore del Massagno Alain Attallah (foto d'archivio).
L'allenatore del Massagno Alain Attallah (foto d'archivio).
KEYSTONE

L'ultimo derby stagionale di Swiss Basketball League ha sorriso al Massagno.

SwissTXT

04.04.2026, 19:21

04.04.2026, 19:36

La SAM si è imposta a Nosedo per 107-86 sui Lugano Tigers, che sono ora certi dell'ultima posizione e che quindi non disputeranno i playoff per il quinto anno di fila.

Partiti meglio, gli uomini di Attallah hanno subito il ritorno dei bianconeri nel secondo quarto, ma hanno mantenuto il vantaggio che poi hanno portato sino al termine di un match comunque godibile.

Migliori marcatori Hayes per la Spinelli (28 punti) e Sassella per il Lugano (19 punti). Il Massagno, sesto, ai playoff sfiderà gli Starwings (terzi).

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