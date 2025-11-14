Keystone

I Mondiali di beach volley di Adelaide si sono aperti per gli atleti rossocrociati con il derby tutto svizzero tra Marco Krattiger/Leo Dillier e Adrian Heidrich/Jonathan Jordan, che ha visto il primo binomio trionfare con il punteggio di 21-18 22-20.

Buon avvio Down Under in campo femminile anche per le sorelle Anouk e Zoé Vergé-Dépré. Il duo elvetico ha superato le dominicane Crismil Paniagua/Julibeth Payano 21-14 21-12, facendo un buon primo passo verso i sedicesimi ai quali accedono le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.