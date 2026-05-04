Cunningham duella con Banchero Keystone

Ritrovatisi con l’acqua alla gola dopo gara-4, i Detroit Pistons sono riusciti a ribaltare gli Orlando Magic, scongiurando un’eliminazione al primo turno che – per la miglior squadra della Eastern Conference durante la regular season – avrebbe avuto del clamoroso.

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L’ultimo e decisivo atto si è rivelato piuttosto agevole: guidata da Harris e Cunningham, la compagine del Michigan ha preso il largo a cavallo della pausa lunga, per poi chiudere sul 116-94.

Detroit (solo la 14a squadra nella storia dei playoff a risalire dal 3-1) affronterà ora i Cavaliers, padroni della bella con Toronto per 114-102.