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NBA Il ribaltone è realtà, Detroit fa fuori Orlando alla bella

Swisstxt

4.5.2026 - 09:22

Cunningham duella con Banchero
Cunningham duella con Banchero
Keystone

Ritrovatisi con l’acqua alla gola dopo gara-4, i Detroit Pistons sono riusciti a ribaltare gli Orlando Magic, scongiurando un’eliminazione al primo turno che – per la miglior squadra della Eastern Conference durante la regular season – avrebbe avuto del clamoroso.

SwissTXT

04.05.2026, 09:22

04.05.2026, 09:34

L’ultimo e decisivo atto si è rivelato piuttosto agevole: guidata da Harris e Cunningham, la compagine del Michigan ha preso il largo a cavallo della pausa lunga, per poi chiudere sul 116-94.

Detroit (solo la 14a squadra nella storia dei playoff a risalire dal 3-1) affronterà ora i Cavaliers, padroni della bella con Toronto per 114-102.

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