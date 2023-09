Dettwiler Imago

Dalla prossima stagione la Svizzera tornerà ad avere un rappresentante fisso nel Motomondiale.

Noah Dettwiler si è infatti legato per il 2024 al team francese CIP Green Power che gareggia nelle Moto3. Il 18enne, protetto di Thomas Luethi, aveva già corso in un GP quest'anno, quando grazie ad una wild card era sceso in pista a Spielberg giungendo 20o.

Swisstxt