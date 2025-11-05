Dettwiler freshfocus

Arrivano buone notizie sullo stato di salute di Noah Dettwiler, coinvolto 10 giorni fa in un pauroso incidente con Antonio Rueda in Malesia e sottoposto a diversi interventi chirurgici che gli hanno salvato la vita.

SwissTXT Swisstxt

Ai microfoni di SRF, Tom Lüthi ha rivelato che «Noah sta facendo progressi enormi, sono felicissimo».

«Poco fa è stata fatta una risonanza alla testa e lì è di nuovo tutto ok», ha spiegato l'ex pilota bernese, aggiungendo che le condizioni del 20enne sono migliorate a tal punto da permettere il trasferimento in Svizzera, dove continuerà le cure.