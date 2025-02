Noah Dettwiler KEY

Motomondiale:il prossimo 2 marzo Noah Dettwiler non sarà al via del GP di Thailandia della Moto3, primo appuntamento della nuova stagione del Motomondiale.

Swisstxt

Il 19enne rossocrociato del CIP Green Power Team è stato operato a una mano in seguito alla caduta nei test di Jerez e spera di riuscire a recuperare in tempo per la 2a gara dell’anno, prevista in Argentina a metà mese.