Dettwiler operato più volte: rimane in condizioni critiche, ma stabili

Noah Dettwiler. Imago

Noah Dettwiler resta in condizioni critiche, ma stabili dopo il terribile incidente in Malesia: il giovane pilota ha superato più interventi, mentre la sua famiglia è al suo fianco a Kuala Lumpur.

Hai fretta? blue News riassume per te Le condizioni di Noah Dettwiler restano critiche ma stabili dopo il grave incidente in Malesia.

Il team CIP-KTM conferma che il pilota ha superato con successo diverse operazioni.

È in ventilazione artificiale minima e soffre di pressione intracranica instabile e tachicardia.

Anche José Antonio Rueda, coinvolto nello scontro, è in miglioramento e sarà operato a Barcellona. Mostra di più

Le condizioni di Noah Dettwiler, rimasto ferito in un grave incidente sul circuito del GP in Malesia, restano critiche. Il medico spagnolo della MotoGP, Ángel Charte, ha confermato al quotidiano sportivo «As», citato anche dal «Blick», che le condizioni del pilota sono stabili, ma rimangono critiche.

Il team di Dettwiler, la CIP-KTM francese, ha comunicato lunedì pomeriggio che il giovane pilota ha superato con successo diverse operazioni. I medici sottolineano però che la situazione rimane complicata.

Cosa sappiamo sulle cure mediche

Sebbene il dottor Charte non sia direttamente coinvolto nel trattamento, riceve aggiornamenti regolari dall'ospedale in loco. In un'intervista rilasciata in aeroporto, ha spiegato che le operazioni hanno stabilizzato le condizioni di Dettwiler, ma che la situazione resta molto seria.

Il pilota è mantenuto in ventilazione artificiale, seppur a un livello minimo. I principali problemi sono le variazioni della pressione intracranica e la tachicardia. Domenica durante un intervento d'urgenza è stata rimossa la milza gravemente danneggiata, mentre non sono state riscontrate altre lesioni interne nell'addome.

Charte, che aveva partecipato ai primi soccorsi in pista, ha rivelato ulteriori dettagli sull'incidente avvenuto durante il giro di ricognizione della Moto3.

Oltre a Dettwiler, anche il campione del mondo José Antonio Rueda ha dovuto essere rianimato dopo la collisione. Lo spagnolo ha riportato un trauma cranico e toracico lieve e una frattura alla mano. Le sue condizioni sono stabili: può viaggiare e sarà operato e monitorato a Barcellona.

Il sostegno dalla famiglia

La famiglia di Dettwiler - i genitori Nicole e Andy e la sorella Noëlle - è arrivata a Kuala Lumpur per stargli accanto in questo momento difficile.