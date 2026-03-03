Noah Dettwiler è apparso lunedì davanti ai media. Keystone

Quattro mesi fa i medici in Malesia temevano per la sua vita. Ora Noah Dettwiler parla del suo progetto di tornare in sella.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il grave incidente in Moto3 a Sepang, durante il quale ha subito diversi arresti cardiaci e riportato lesioni importanti, Noah Dettwiler ha lottato per tornare alla vita più rapidamente di quanto inizialmente previsto.

Nonostante le limitazioni fisiche con cui deve ancora fare i conti, sta portando avanti il suo percorso di rientro e non cerca colpe per quello che definisce un episodio drammatico.

Quest'anno il 20enne punta a tornare in pista nel Campionato Italiano Supersport con Ducati, con l’obiettivo di rilanciarsi e farsi trovare pronto per un ritorno ai massimi livelli nel 2027. Mostra di più

Ascoltando oggi Noah Dettwiler parlare, è difficile immaginare quanto sia stato vicino alla morte solo pochi mesi fa.

E più precisamente 18 settimane fa quando, a Sepang, il suo destino si è deciso in pochi istanti: durante il giro di ricognizione è stato centrato da José Antonio Rueda. Il campione del mondo non è riuscito a evitarlo e l'impatto è stato violentissimo.

Le conseguenze sono state drammatiche: diversi arresti cardiaci, una frattura esposta alla gamba, lesioni alla colonna cervicale, ai polmoni e alla milza, oltre a un'emorragia cerebrale.

L'elvetico ha trascorso giorni in terapia intensiva. In quei momenti non era in gioco soltanto la sua carriera sportiva, ma la sua stessa vita.

Quasi quattro mesi dopo l'incidente, il 20enne si presenta per la prima volta davanti ai media. Appare lucido, determinato, quasi impaziente di ripartire. «Ho fatto progressi più rapidi di quanto immaginassi. Le fratture alla gamba non sono ancora completamente guarite. Per il resto va tutto bene, anche se avverto ancora qualche fastidio», racconta.

«Posso andare in bicicletta, ma non ancora fare jogging»

Dell'incidente non ricorda nulla. I ricordi sono tornati solo qualche giorno dopo, quando ha potuto rivedere la famiglia in ospedale. In seguito è stato trasferito in Svizzera con un volo della Rega, ha iniziato la riabilitazione a Basilea e poi ha proseguito a Barcellona, dove vive e si allena abitualmente.

I progressi sono stati più rapidi del previsto. «Non avrei mai pensato di rimettermi in piedi così in fretta. Il mio fisico mi ha aiutato: non tutti sarebbero sopravvissuti a un incidente del genere. Sono stato molto fortunato nella mia sfortuna», racconta.

Non è però ancora del tutto libero dai postumi: nella gamba sinistra, dal ginocchio alla caviglia, porta un chiodo endomidollare: «Posso andare in bicicletta, ma non posso ancora fare jogging».

Dettwiler affronta con sorprendente lucidità anche le immagini dello schianto. Non punta il dito contro nessuno: «Incidenti così possono succedere, e chi corre in moto accetta questo rischio».

E racconta che è rimasto in contatto con Rueda: «Non parliamo dell'incidente, ma semplicemente di come stiamo».

Ritorno al circuito di gara

E poi arriva la frase che mette tutto in ombra: «Ho capito subito che volevo davvero tornare in pista».

Il pilota sta infatti pianificando il suo ritorno nel Campionato Italiano Supersport, in sella a una Ducati più forte e più veloce di qualsiasi altra moto che abbia mai guidato prima: «Non so ancora come reagirò mentalmente alla guida a 280 chilometri all'ora. Ma voglio avere una risposta il prima possibile».

Il contratto con la squadra italiana avrà inizialmente la durata di un anno, mentre il progetto è previsto per due stagioni. Il rilancio dovrebbe avere successo nel 2026, e lui vuole ottenere risultati nel 2027. L'ideale sarebbe una partecipazione come wildcard al Campionato del Mondo Supersport.

Molti, dopo un'esperienza simile, avrebbero fatto un passo indietro. Non Dettwiler. La passione per le corse è più forte della paura, anche se ammette che è stato «sicuramente il momento più difficile della mia vita».

Fondamentale è stato il sostegno della famiglia e degli amici, che lo ha aiutato ad affrontare e accettare quanto accaduto. Il suo principio guida è chiaro: «Con un obiettivo preciso davanti agli occhi si possono superare anche momenti così duri».