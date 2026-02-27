  1. Clienti privati
Motomondiale Di Marco Bezzecchi il miglior tempo al GP della Thailandia

Swisstxt

27.2.2026 - 11:02

Bezzecchi
Bezzecchi
Keystone

È di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle prequalifiche del GP della Thailandia, prima tappa del Motomondiale al via questo weekend.

SwissTXT

27.02.2026, 11:02

27.02.2026, 11:05

Sulla pista di Buriram il pilota dell’Aprilia, dopo aver dettato legge anche nelle prime libere, ha chiuso con il record del tracciato in 1’28"526, davanti alle Ducati di Marc Marquez e di Fabio Di Giannantonio.

Quarto crono per Pedro Acosta, che ha preceduto Jorge Martin e Alex Marquez mentre si è piazzato molto più indietro Francesco Bagnaia, il quale ha chiuso con il 15o tempo e sarà costretto a passare dal Q1.

