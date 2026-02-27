Bezzecchi Keystone

È di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle prequalifiche del GP della Thailandia, prima tappa del Motomondiale al via questo weekend.

Sulla pista di Buriram il pilota dell’Aprilia, dopo aver dettato legge anche nelle prime libere, ha chiuso con il record del tracciato in 1’28"526, davanti alle Ducati di Marc Marquez e di Fabio Di Giannantonio.

Quarto crono per Pedro Acosta, che ha preceduto Jorge Martin e Alex Marquez mentre si è piazzato molto più indietro Francesco Bagnaia, il quale ha chiuso con il 15o tempo e sarà costretto a passare dal Q1.