Audrey Werro KEYSTONE

Grandi prestazioni elvetiche alla Weltklasse di Zurigo.

SwissTXT Swisstxt

Audrey Werro ha conquistato con una grande gara gli 800m e pure il diamante della Diamond League, correndo in 1'55"91, sinonimo di record svizzero.

Primato nazionale (eguagliato) anche per Ditaji Kambundji, che nei 100m ostacoli ha chiuso al secondo posto (12"40) dietro ad Ackera Nugent (che si è imposta in 12"30).

Nelle gare veloci al maschile si sono distinti Noah Lyles e Christian Coleman nei 100 e 200m. In campo femminile hanno invece festeggiato Julien Alfred nella distanza più breve e Brittany Brown nel mezzo giro.