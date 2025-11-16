  1. Clienti privati
Moto2 Diogo Moreira nella storia: è il primo brasiliano a laurearsi campione nel motomondiale

16.11.2025 - 13:15

Non c’è stato nessun ribaltone nelle posizioni di vertice della classifica di Moto2 e, al termine delle 22 gare in programma, Diogo Moreira si è meritatamente laureato campione del mondo, scrivendo una bella pagina nella storia del Motomondiale.

16.11.2025, 13:44

Il 21enne di San Paolo, giunto all’undicesimo posto nel GP di Valencia, ha tranquillamente difeso i 24 punti di vantaggio che aveva alla vigilia sullo spagnolo Manuel Gonzalez (ritirato), diventando il primo brasiliano a vincere un titolo in qualsiasi categoria.

Nella gara c'è stata una tripletta iberica guidata da Izan Guevara.

