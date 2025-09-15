  1. Clienti privati
Oro nei 100 metri a ostacoli Ditaji Kambundji super emozionata: «Non ho mai versato così tante lacrime»

Andreas Lunghi

15.9.2025

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

15.09.2025

Ditaji Kambundji ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri a ostacoli ai Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'atleta bernese si è poi commossa in un'intervista alla SRF.

Redazione blue Sport

15.09.2025, 18:31

In una gara molto competitiva, la 23enne è partita nel migliore dei modi e ha distanziato tutte le avversarie. Alla fine, è corsa verso l'oro con un tempo di 12,24 secondi, che è anche il nuovo record svizzero. 

Ci ha messo qualche secondo l'atleta bernese per rendersi conto di essere riuscita a lasciarsi alle spalle la nigeriana Tobi Amusan e l'americana Grace Stark.

E poi ha potuto dare libero sfogo alle sue emozioni, che si son fatte ancora più forti quando è stata abbracciata prima dalle sue avversarie e poi dai suoi cari (come si vede nel video in testa all'articolo).

Mondiali di Tokyo. È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

Mondiali di TokyoÈ storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

«È oro. Ho corso veloce e ho vinto!», ha in seguito commentato una felicissima Ditaji Kambundji in un'intervista alla «SRF». Sapeva bene che qualsiasi finalista, compresa lei, avrebbe potuto vincere. Lei ha deciso di concentrarsi su sé stessa e ha fatto la sua gara.

Al termine non riusciva a crederci ed è riuscita solo a urlare, così la 23enne ha descritto le sue emozioni quando era ancora sulla pista: «Non ho mai pianto così tanto, ma per un motivo così bello».

«È fantastico!»

Le lacrime sono scese ripetutamente durante l'intervista, soprattutto quando le sono state mostrate le foto dei genitori che applaudivano: «Sono molto grata. Vengono con me ovunque e credo che si divertano molto. È stato così bello poter portare loro questa gioia».

Alla domanda sulla questione che finora nessuna svizzera abbia mai vinto l'oro ai Campionati del Mondo, la neo-campionessa risponde: «È fantastico, è un'emozione che vorrei potessero provare tutti».

Lei ha ammesso di non aver mai pensato che fosse impossibile. Questo anche perché ha sempre avuto dei modelli di riferimento che hanno raggiunto grandi traguardi e sperava che un giorno anche lei avrebbe vinto una medaglia d'oro.

Infine, ha fatto i suoi migliori auguri alla sorella Mujinga. La futura mamma non ha potuto recarsi a Tokyo, ma è ovviamente orgogliosa della sua sorellina: «Sono felice di poter condividere così tanto con lei e non vedo l'ora di vederla di nuovo in pista».

