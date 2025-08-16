Bella lotta sui 100m KEY

È stata la britannica Keely Hodgkinson, al rientro dopo un anno di assenza, ad accendere la tappa della Diamond League di Chorzow: la britannica ha firmato la miglior performance della stagione negli 800m in 1'54"74.

SwissTXT Swisstxt

In campo maschile i 100m hanno riproposto per la prima volta la rivincita delle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno e hanno premiato lo sforzo di Kishane Thompson, che ha stabilito il record del meeting in 9"87, precedendo il rivale Noah Lyles e Kenny Bednarek.

È tornato sui migliori tempi Karsten Warholm nei 400m ostacoli, terminati in 46"28 (record della Diamond League).