Atletica DL, in 3 fanno bene a Chorzow

Swisstxt

16.8.2025 - 17:59

Bella lotta sui 100m
KEY

È stata la britannica Keely Hodgkinson, al rientro dopo un anno di assenza, ad accendere la tappa della Diamond League di Chorzow: la britannica ha firmato la miglior performance della stagione negli 800m in 1'54"74.

16.08.2025, 18:06

In campo maschile i 100m hanno riproposto per la prima volta la rivincita delle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno e hanno premiato lo sforzo di Kishane Thompson, che ha stabilito il record del meeting in 9"87, precedendo il rivale Noah Lyles e Kenny Bednarek. 

È tornato sui migliori tempi Karsten Warholm nei 400m ostacoli, terminati in 46"28 (record della Diamond League).

