A Stoccolma era giunta seconda freshfocus

Angelica Moser è salita sul podio per la seconda volta in stagione in Diamond League chiudendo 3a nella tappa di Londra.

Swisstxt

L’astista svizzera, 2a il 15 giugno a Stoccolma, ha raggiunto quota 4,73m come la vincitrice Oliva McTaggart e la 2a classificata Katie Moon. Impegnati nel salto in lungo, Simon Ehammer e Annik Kaelin si sono piazzati rispettivamente 5o e 6a. Tornato a gareggiare nei 100m dopo l’oro olimpico conquistato a Parigi, Noah Lyles si è dovuto accontentare del 2o posto. A vincere la gara più attesa della giornata è infatti stato il giamaicano Oblique Seville (9"86).