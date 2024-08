Mujinga Kambundji Reuters

Non è stata una gran serata per gli atleti svizzeri quella della Diamond League di Roma.

La migliore è stata Mujinga Kambundji, 5a nei 200m in 22"53. Sua sorella Ditaji è giunta solo 7a (12"78) nella gara vinta dalla giamaicana Ackera Nugent in 12"24, MPM sui 100m ostacoli. Record stagionale pure per Winfred Yavi nei 3000m siepi: l'atleta del Bahrein ha mancato di soli 0"07 il primato mondiale. Dominic Lobalu nei 5'000m si è dovuto accontentare dell'8a posizione (12'59"16) mentre nell'alto Angelica Moser ha piazzato un solo salto buono (4,43m).

