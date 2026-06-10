Timothé Mumenthaler RSI

Timothé Mumenthaler si è piazzato quinto nei 200m della Diamond League di Oslo in 20"58, suo miglior crono stagionale, davanti all'australiano Gout Gout, sesto in 20"60.

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Ha vinto Letsile Tebogo (Botswana) in 19"84. Prova opaca per Dominic Lobalu nei 5'000m, chiusi in 13'08"78. Ha vinto l'etiope Addisu Yihune in 12'47"62. Nei 100m femminili successo di Julien Alfred (10"76). Negli 800m il 17enne statunitense Cooper Lutkenhaus (1'42"08) in tuffo ha preceduto il kenyano Emmanuel Wanyonyi. Nei 400m ostacoli il brasiliano Alison Dos Santos ha battuto il norvegese Karsten Warholm.