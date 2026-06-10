Ha vinto Letsile Tebogo (Botswana) in 19"84. Prova opaca per Dominic Lobalu nei 5'000m, chiusi in 13'08"78. Ha vinto l'etiope Addisu Yihune in 12'47"62. Nei 100m femminili successo di Julien Alfred (10"76). Negli 800m il 17enne statunitense Cooper Lutkenhaus (1'42"08) in tuffo ha preceduto il kenyano Emmanuel Wanyonyi. Nei 400m ostacoli il brasiliano Alison Dos Santos ha battuto il norvegese Karsten Warholm.