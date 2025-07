Il 26enne sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France nel 2024, per la terza volta in carriera. KEYSTONE

Secondo una ricerca sul doping nel ciclismo dell'emittente tedesca ARD, un complice del medico Mark S. - punito duramente - ha lavorato indisturbato per anni per una squadra di punta. Questo è solo uno dei molti risultati della ricerca condotta che ha sollevato nuove nubi in vista del Tour de France.

Il documentario della televisione tedesca ARD «Geheimsache Doping: Im Windschatten» (in italiano: Il segreto del doping: in scia), mostra quanto sia fragile l'immagine del ciclismo pulito.

Per Filippo Galli, che lavora per Colnago la quale fornisce Tadej Pogacar, «i principali sviluppi superano i vantaggi delle sostanze illegali del passato».

Testimonianze anonime di ex ciclisti indicano che nel mondo del ciclismo si continua a far uso di doping e che chi prova a parlare incontra minacce di morte.

Per il fisiologo Pierre Sallet «le prestazioni che vediamo sono di qualcuno che fosse alto 3 metri».

ARD ha ordinato, in incognito, a un'azienda slovena un dispositivo per la trasfusione di sangue, proprio come veniva usato ai tempi di Lance Armstrong: facile da reperire per un costo di 50'000 franchi.

L'anno scorso, durante il Tour de France, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel hanno polverizzato i record del periodo d'oro dell'EPO, stabiliti da Marco Pantani e Lance Armstrong. Tutto regolare?

Il fatto è che da dieci anni non c'è un caso di doping alla più grande corsa ciclistica del mondo. I test? 13'700 all'anno in tutto il mondo, 600 durante il Tour. Eppure dal 2015 non ce n'è stato nemmeno uno positivo.

Chiedendo all'AI com'è possibile che i grandi di oggi siano più performanti di quelli attivi 15 anni fa, e trovati comunque colpevoli di aver fatto uso di sostanze dopanti, la risposta potrebbe convincere:

«Il ciclismo è uno sport in continua evoluzione. I ciclisti di oggi beneficiano di tecnologie, metodi di allenamento e analisi dei dati che non erano disponibili nel passato. Inoltre, la preparazione atletica è sempre più specifica e mirata».

«I principali sviluppi superano i vantaggi delle sostanze illegali»

I ciclisti possono oggi consumare fino a 150 grammi di carboidrati all'ora. Il doppio di quanto si pensava un tempo.

Filippo Galli, che ha co-sviluppato la bicicletta Colnago di Pogacar, afferma all'ARD: «I principali sviluppi superano i vantaggi delle sostanze illegali del passato».

Il documentario della ARD «Geheimsache Doping: Im Windschatten» (in italiano: Il segreto del doping: in scia), mostra quanto sia fragile questa immagine.

Sospettati caduti in prescrizione, altri puniti

La ricerca di ARD ha messo a nudo anche la storia dell'ex complice del medico condannato Mark S., il quale lavora ancora indisturbato nella squadra di punta Ineos Grenadiers, anche se il suo ruolo nel processo «Operation Aderlass (Salasso)» è stato oggetto di giudizio.

Processo? Interrotto per prescrizione. In termini di diritto sportivo? È successo poco. Implicazioni pratiche? Nessuna.

Tra i sospettati c'erano anche atleti come Alessandro Petacchi e Kristijan Koren, clienti di Mark S., che sono stati comunque puniti dalla giustizia sportiva molto tempo dopo.

Il 24 agosto 2019, l'UCI ha imposto a Petacchi un divieto di competizione di due anni per il suo coinvolgimento nel processo delle trasfusioni di sangue. L'italiano aveva già 45 anni e si era ritirato nel 2015. KEYSTONE

Minacce di morte per chi prova a parlare

Ma testimonianze anonime di ex ciclisti indicano che nel mondo del ciclismo si continua a far uso di doping, e che chi prova a parlare rischia minacce di morte.

Un ex professionista afferma che dal 2015, ultima volta in cui si è trovata positività ai controlli, il doping non si è fermato.

Per il fisiologo le prestazioni di oggi non sono umane

Secondo il fisiologo Pierre Sallet, interpellato in occasione del documentario, le prestazioni raggiunte oggi dai corridori non sono umane.

«Non riesco a spiegare quello che vedo sulla strada. Un uomo normale è alto tra l'1,60 e i 2 metri e 20 centimetri. Ma le prestazioni che vediamo sono di qualcuno che è alto 3 metri».

Il medico Mark S. punito duramente

L'inchiesta evidenzia che fino a 14 persone coinvolte nel network di doping sono rimaste impunite, identificate in parte tramite le chat trovate sui cellulari del dottor Mark S.

L'inchiesta della televisione tedesca dimostra come queste chat mostrano il suo coinvolgimento nella fornitura di materiale per doping e nella mediazione di un sospetto fornitore, ma per motivi di privacy il suo nome non può essere divulgato.

Altri complici di Mark S. hanno ricevuto pene sospese, mentre lui è stato condannato a quasi cinque anni di carcere e ha perso la licenza medica a vita.

Dispositivo per la trasfusione di sangue

Con un esperimento l'ARD ha dimostrato quanto sia facile, ancora oggi, procurarsi macchinari «illegali» per aumentare le prestazioni nel ciclismo: in incognito, è stato ordinato a un'azienda slovena un dispositivo per la trasfusione di sangue, proprio come veniva usato ai tempi di Lance Armstrong. Costo? 50'000 franchi.

Il doping ematico funziona in modo semplice: si preleva il sangue del paziente, si isolano i globuli rossi (eritrociti) e si conservano in un luogo fresco. Nel frattempo, il corpo compensa la perdita di sangue producendo nuovi eritrociti.

Poco prima o durante la gara, il concentrato immagazzinato viene reintrodotto nel sangue. In questo modo aumenta il numero di globuli rossi che trasportano l'ossigeno e di conseguenza aumentano anche le prestazioni di resistenza.

Solo 7 squadre membri del Movimento per ciclismo credibile

Infine: solo sette squadre su 18 partecipanti al WorldTour sono membri dell'MPCC, il Movimento per un ciclismo credibile. Tra queste mancano i pesi massimi UAE, Visma e Ineos Grenadiers.

I dubbi rimangono, anche dopo 10 anni di apparente trasparenza.

La Grande Boucle partirà sabato 5 luglio da Lille.