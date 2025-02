Luka Doncic KEY

Luka Doncic non ha avuto pietà dei suoi ex compagni di Dallas.

Lo sloveno ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria per 107-99 nella sua prima partita contro i Mavericks.

Il 25enne, protagonista dello scambio della storia della NBA con Anthony Davis che ha fatto il percorso inverso, ha messo a referto 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist per una tripla doppia che non ha lasciato scampo ai texani.

Non ha invece giocato Davis, ancora fermo per un problema a un’anca, al quale la platea californiana ha riservato una standing ovation quando è stato mostrato un video in suo onore.