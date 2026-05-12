Dopo la vittoria a Roma la tennista Laura Siegemund è furiosa: «Idioti malati di mente!»

Infastidita dai disturbatori: Laura Siegemund. Keystone

Laura Siegemund ha vinto il match di doppio insieme a Vera Zvonareva nel primo turno del torneo WTA di Roma contro il duo Andreja Klepac/Miyu Kato in due set. Ma la tedesca non è felice dopo la sua vittoria. Ecco perché.

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Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante la vittoria nel match di apertura del torneo di doppio di Roma, Laura Siegemund è fuori di sé.

La tennista tedesca è arrabbiata con chi dal pubblico disturba la partita: «Ci sono questi idioti che scommettono e gridano cose che non hanno nulla a che fare con il rispetto».

Siegemund spera che gli organizzatori reagiscano e buttino fuori dagli spalti queste persone: «Non appartengono al campo da tennis». Mostra di più

Laura Siegemund ribolle di rabbia dopo la sua vittoria al debutto nel torneo di doppio a Roma.

Durante la partita si sono verificati ripetuti disordini da parte del pubblico e dopo l'incontro la tedesca ha persino litigato con uno spettatore. Sembrerebbe si tratti di uno scommettitore sportivo.

«Persone come quelle hanno davvero bisogno di un medico. Rovinano tutto. Le persone che urlano nel bel mezzo di una partita devono essere portate via dalla sicurezza, non appartengono al campo da tennis», ha detto la tedesca a «Sky Sport».

Ci sono anche molti grandi tifosi e bambini che sostengono i giocatori: «E poi ci sono questi idioti che scommettono e gridano cose che non hanno nulla a che fare con il rispetto».

«Ha perso la testa perché ha perso cinque euro»

A volte fa paura anche ai professionisti del tennis.

«Un gruppo di persone completamente disturbate entra, grida e ti urla contro quando cambi lato o raccogli l'asciugamano. Gente del genere non appartiene a questo posto. I loro biglietti dovrebbero essere ritirati immediatamente», ha detto Siegemund.

La 38enne ha raccontato anche di un incidente che ha coinvolto un collega e uno spettatore: «Ha perso completamente la testa perché ha perso cinque euro. Cinque euro! Cosa succede quando qualcuno ne perde 500? Mi spavento molto quando vado negli spogliatoi dopo una sconfitta».

«Sono proprio queste le persone che ti scrivono su Instagram: "Ucciderò la tua famiglia. Spero che la tua famiglia muoia di cancro"».

Il problema è particolarmente diffuso a Roma. La tennista spera che l'associazione tennistica reagisca: «Volevo solo giocare il mio doppio e penso che abbiamo fatto bene. Ma con questi pazzi è tutto perduto. È davvero scioccante».

«Ora voglio solo tornare a casa», ha concluso Siegemund.