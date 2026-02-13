La seconda tappa del Tour de France da Tarragona a Barcellona (168,5 km) è stata vinta dal messicano Isaac del Toro davanti al suo capitano Tadej Pogacar, che gli ha consegnato il successo. L'azione decisiva si è concentrata nelle tre tornate del circuito di Barcellona e proprio nell'ultima ascesa la UAE, con un lavoro di squadra perfetto, ha spaccato il gruppo lanciando i suoi due alfieri verso il traguardo. Lo sconfitto di giornata è la maglia gialla Jonas Vingegaard, giunto quarto al traguardo, ma che mantiene il primato in classifica, dietro anche a un ottimo Remco Evenepoel.