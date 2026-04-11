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Basket Friborgo torna sul trono della Coppa Svizzera

Swisstxt

11.4.2026 - 20:16

Offurum
Offurum

La Coppa Svizzera è ancora dominio friborghese. Sia in campo maschile che in quello femminile a trionfare sono state, dopo un anno di assenza, entrambe le squadre burgunde.

SwissTXT

11.04.2026, 20:16

11.04.2026, 20:26

Tra gli uomini l'Olympic è tornato ad alzare il trofeo grazie al successo ottenuto per 71-58 sull'Union Neuchâtel, che dopo un buon inizio di match ha subito il ritorno di Offurum (16 punti e 10 rimbalzi) e soci.

In maniera speculare anche tra le donne l’Elfic ha di nuovo fatto suo il trofeo. Le dominatrici della stagione hanno sistemato la pratica Ginevra LPLO con un eloquente 95-68.

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